Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

88,28 EUR +3,29% (08.01.2022, 14:23)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

87,87 EUR +3,15% (08.01.2022, 14:09)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (08.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Ein Bericht im "Handelsblatt" über einen möglichen Teilbörsengang des Bereichs Automatisiertes Fahren habe die Continental-Aktie am Dienstag mit hohem Kurszuwachs an die DAX-Spitze gebracht. Sie habe ein Hoch seit gut zweieinhalb Wochen erreicht. Charttechnisch sehe es damit zumindest kurzfristig wieder etwas besser aus.Mit einer selbstständig aufgestellten Sparte wolle sich das der Hannoveraner Konzern Handlungsoptionen eröffnen, habe das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf eine mit der Situation vertraute Person berichtet. Innerhalb der Autozuliefersparte solle das Geschäftsfeld "Autonomous Mobility" bis Anfang 2023 eine eigene Rechtsform erhalten. Finanz- und Unternehmenskreisen zufolge gebe es auch erste Überlegungen zu einem möglichen Börsengang des Geschäfts, habe es in der Zeitung geheißen. Ein Conti-Sprecher habe gesagt, die Zusammenarbeit der Geschäftsfelder unter einem gemeinsamen Dach habe weiter höchste Priorität, weitere Schritte seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.Continental habe im vergangenen Jahr die Antriebstechnik im Autozulieferbereich über einen reinen sogenannten Spin-Off in die neue börsennotierte Firma Vitesco abgespalten. Zuvor habe sich der DAX-Konzern auch mit dem Gedanken getragen, die Antriebssparte in Teilen an die Börse zu bringen und damit Geld in die Kassen zu spülen, was jedoch gescheitert sei. Ein Teilbörsengang des Zukunftsgeschäfts mit dem Automatisierten Fahren könnte hingegen auf größeres Interesse bei Investoren stoßen und den Wert des Konzerns insgesamt heben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link