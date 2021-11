Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (17.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Autozulieferer Continental trenne sich mit sofortiger Wirkung von seinem Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Vorstandsvorsitzender Nikolai Setzer werde zunächst die Ressorts von Schäfer innerhalb des Vorstands übernehmen, habe das Unternehmen am Mittwoch kurz vor 18:00 Uhr nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung in Hannover mitgeteilt.Die Veränderungen stünden im Zusammenhang mit den bereits bekannten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren und Defiziten bei der andauernden Aufklärung bei Continental. Continental kooperiere dabei rückhaltlos mit der Staatsanwaltschaft Hannover. "Gemäß unserer Null-Toleranz-Philosophie gehen wir jedem Verdacht nach", habe Wolfgang Reitzle, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Continental, am Mittwoch nach der Aufsichtsratssitzung gesagt.Bis zur Regelung der Nachfolge werde Katja Dürrfeld, derzeit Leiterin Finanzen, Controlling und Information Technology des Geschäftsfelds ContiTech, kommissarisch die Leitung der Bereiche Group Finance and Controlling sowie Group Information Technology übernehmen und in dieser Funktion an Nikolai Setzer berichten."Der Aktionär" habe die Conti-Aktie im Februar dieses Jahres zum Kauf empfohlen, die Erwartungen habe das Papier aber nicht erfüllen können. Panik ist jetzt nicht angebracht, aber "Der Aktionär" wird sein Anlageurteil noch einmal überprüfen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Continental-Aktie. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link