Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

62,76 EUR +1,10% (11.05.2022, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

63,54 EUR +2,82% (11.05.2022, 09:26)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (11.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die über die letzten Monate entstandene Kostenexplosion bei Rohstoffen, Logistik und Energie habe dem Automobilzulieferer Continental im Autogeschäft rote Zahlen eingebrockt. Während das Reifengeschäft seine Ertragskraft gesteigert habe, habe die Sparte Automotive im Auftaktquartal einen Verlust von EUR 165 Mio. geschrieben. Vor Jahresfrist habe hier noch ein Gewinn von EUR 97 Mio. zu Buche gestanden. Insgesamt habe der DAX -Konzern aus Hannover für das erste Quartal ein operatives Ergebnis von EUR 375 (im Vorjahr 663) Mio. ausgewiesen, was einem Rückgang um 43% im Jahresvergleich gleichkomme. Der Konzernumsatz habe im abgelaufenen Quartal bei EUR 9,3 Mrd. gelegen (Q1 2021: 8,6 Mrd., also ein Plus von 8,2%). Das bereinigte EBIT habe EUR 439 Mio. betragen (Q1 2021: 728 Mio., also ein Minus von 39,8%). Die bereinigte EBIT-Marge habe zuletzt bei 4,7% gelegen (Q1 2021: 8,5 Prozent).Den bereits im April zurückgeschraubten Ausblick für das laufende Jahr habe das Management bekräftigt. Demnach rechne der Konzern angesichts der Pandemiefolgen und des Ukraine-Kriegs mit zusätzlichen Kosten für Energie, Logistik und Material von EUR 3,5 Mrd.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Continental lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.05.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Continental-Aktie: