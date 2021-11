Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

106,56 EUR +3,80% (18.11.2021, 11:42)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

105,84 EUR -4,46% (18.11.2021, 11:28)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (18.11.2021/ac/a/d)





HannoverHannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 110 auf 100 Euro.Nach der Gewinnwarnung Ende Oktober habe der Hannoveraner Konzern mit der Trennung vom Finanzvorstand Wolfgang Schäfer überrascht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Diesel-Skandal schwappe erneut zu Continental herüber, wobei die Abberufung des CFO scheinbar mit "Defiziten bei der andauernden Aufklärung" zusammenhänge. Da Schäfer nicht für die Technologie-Bereiche zuständig gewesen sei, sei er möglicherweise zu Fall gekommen, weil er das Ressort Compliance, Law and Intellectual Property verantwortet habe.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie und reduziert das Kursziel von 110 auf 100 Euro. (Analyse vom 18.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Continental-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.