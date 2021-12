Unternehmensnachrichten:



Nikolai Setzer, der CEO von Continental, habe in einem Interview mit der "WirtschaftsWoche" gesagt, er erwarte, dass die bereinigte operative Marge für das Gesamtjahr nahe am oberen Ende der Prognose von 5,2 bis 5,6% liegen werde. Setzer habe auch gesagt, dass der Umsatz für das Gesamtjahr im Rahmen der prognostizierten Spanne (32,5 bis 33,0 Mrd. Euro) liegen werde. Der Vorstand habe gesagt, dass das Unternehmen aufgrund der gestiegenen Kautschukpreise zusätzliche Kosten in Höhe von 550 Millionen Euro habe verbuchen müssen. Setzer habe erklärt, dass Continental erwarte, dass die Halbleiterknappheit in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 nachlassen werde.



Die Pkw-Sparte von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) plane, in den nächsten fünf Jahren rund 18 Milliarden Euro für neue Technologien auszugeben. Investiert werden solle in E-Mobilität, Digitalisierung und Hybridisierung. Ralf Brandstätter, der CEO der Marke Volkswagen, habe gesagt, dass rund 3 Milliarden Euro in die Digitalisierung von Produkten und Prozessen fließen würden.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe einen Vertrag im Wert von 10 Milliarden Euro mit den französischen Streitkräften unterzeichnet. Airbus werde die französische Armee mit 169 Cheetah-Hubschraubern ausstatten. Die Vereinbarung umfasse auch die Lieferung von Unterstützungssystemen, Schulungen und eine 10-jährige Wartung.



TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) habe die Übernahme von Robyg, einem polnischen Wohnimmobilienunternehmen, für 550 Millionen Euro vereinbart. TAG Immobilien werde eine 100%-ige Beteiligung an Robyg von der Bricks Association erwerben, die von Goldman Sachs und Centerbridge Partners kontrolliert werde. (23.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren einen weiteren Tag höher, da sich die Erholung von den jüngsten Kursverlusten fortsetzt, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex sei auf den höchsten Stand seit einer Woche und notiert weniger als 1% unter der oberen Grenze der Handelsspanne dieses Monats geklettert. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) gehöre heute zu den Top-Performern im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nachdem der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens gesagt habe, er erwarte, dass die operative Marge für das Gesamtjahr am oberen Ende der Prognose liegen werde.Der DAX erhole sich weiter von den Rückgängen, die den Markt am Ende der Vorwoche und zu Beginn dieser Woche getroffen hätten. Der deutsche Leitindex notiere auf dem höchsten Stand seit einer Woche, nachdem er die Widerstandszone, die durch das 50%-Retracement der Ende November begonnenen Abwärtsbewegung markiert werde, überschritten habe. Ein wichtiger Widerstand, den es zu beachten gelte, falls die Bullen den Markt weiter nach oben treiben würden, befinde sich zwischen dem 61,8%-Retracement und der 15.800-Punkte-Marke. Dies sei auch die obere Grenze der Handelsspanne in diesem Monat und sei im Dezember bereits dreimal getestet worden.