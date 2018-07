Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (26.07.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Autozulieferer baut sich komplett um - AktienanalyseNun ist es amtlich: Der Autozulieferer Conti (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) baut sich komplett um und wird künftig aus drei selbständigen Bereichen bestehen - der Reifen-Sparte, dem Zuliefergeschäft und der Antriebssparte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Damit werden wir weiter schneller wachsen als unsere relevanten Märkte" und würden "neue Wachstumspotenziale auf den entscheidenden Zukunftsfeldern der Mobilität voll ausschöpfen", so Conti-Chef Elmar Degenhart. Die neue Holding-Struktur solle zwar erst 2020 stehen, die Antriebssparte könnte aber schon im kommenden Jahr abgespalten werden. Ein TeilBörsengang sei ab Mitte 2019 möglich. Für das Reifengeschäft plane Conti derzeit hingegen kein IPO, ein Teilbörsengang bleibe aber eine Option.Das sei am Parkett gut angekommen - zumindest vorerst. Doch die Gewinne seien schnell wieder abgebröckelt. Zum einen sei der Schritt wenig überraschend gekommen, zum anderen werde die Abspaltung der Antriebssparte voraussichtlich rund 350 Mio. Euro kosten. Der überwiegende Teil davon falle in diesem Jahr und 2019 an. Die Analysten von HSBC seien zudem der Meinung, dass ein Teil-Börsengang der Antriebssparte und ein möglicher Teil-Börsengang des Reifengeschäfts weniger Werte frei setze als eine komplette Abspaltung. Sie hätten daher die Papiere von "buy" auf "hold" abgestuft das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt.Mit dieser Einschätzung stehe das britische Finanzinstitut bislang allerdings ziemlich alleine da. Für Analysten wie Thomas Besson von Kepler Cheuvreux sei die Schaffung einer Holding ein Schritt in die richtige Richtung. Auch deswegen halte er die Aktien von Conti im Autosegment weiterhin für eines der aussichtsreichsten Langfristinvestments. (Ausgabe 29/2018)Börsenplätze Continental-Aktie: