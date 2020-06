Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

93,00 EUR -3,83% (04.06.2020, 11:18)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

93,42 EUR -2,20% (04.06.2020, 11:04)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (04.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Anleger setzen auf baldige Besserung - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.An den Börsen herrsche prächtige Stimmung. Die zunehmenden Aufhebungen der Corona-Restriktionen würden die Anleger immer lockerer machen. Ganz weit oben auf den Kauflisten hätten zuletzt Aktien gestanden, die in der Krise besonders gelitten hätten, allen voran Autoaktien. Bei den Papieren würden Anleger auf baldige Besserung setzen, weil sie dank der internationalen Lockerungen und staatlicher Fördermaßnahmen auf eine sich erholende Wirtschaftsaktivität hoffen würden.Gute Nachrichten für die zuletzt arg gebeutelte Branche seien zudem aus China gekommen: Der dortige Automarkt habe seine deutliche Erholung nach dem Einbruch in der Corona-Krise auch im Mai fortgesetzt. Der Pkw-Verkauf habe den zweiten Monat in Folge zugelegt und sei um 11,7 Prozent auf 2,14 Mio. Fahrzeuge geklettert, wie der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) mitgeteilt habe. Aber nicht BMW, Daimler & Co., auch die Papiere von Autozulieferern hätten bei Anlegern hoch im Kurs gestanden. Besonders gefragt sei die Aktie von Conti gewesen. Der DAX-Wert sei auf Monatssicht um fast 30 Prozent gestiegen, auf aktuell rund 93,50 Euro. So hoch habe das Papier seit Anfang März nicht mehr gestanden.Auftrieb sei dabei auch von Analysten-Seite gekommen: So habe die DZ BANK den fairen Wert für die Aktie vergangene Woche von 82 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise rechne Analyst Michael Punzet laut einer neuen Studie mit einer Normalisierung der Autonachfrage auf niedrigem Niveau. Der Reifenhersteller und Zulieferer sollte im Zuge der Erholung von seiner breiten globalen Aufstellung und der soliden Bilanzstruktur profitieren. (Ausgabe 22/2020)Börsenplätze Continental-Aktie: