Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

60,72 EUR +1,74% (02.04.2020, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

60,50 EUR (01.04.2020)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (02.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Corona-Krise werfe massenhaft die Prognosen börsennotierter Unternehmen um. Seit Jahresbeginn habe es bei den 160 in den Indices DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen bereits 59 Prognoseänderungen gegeben, wie der Dienstleister für Finanzkommunikation EQS in München gezählt habe (Stand 1. April, 18.00 Uhr). Ob die einzelnen Änderungen der Ausblicke durch die Corona-Pandemie ausgelöst worden seien, habe das Unternehmen nicht erhoben. Dass mit 51 der allergrößte Teil in der Zeit nach dem 16. Februar erfolgt sei, als die Krise Fahrt aufgenommen habe, lege allerdings einen Zusammenhang nahe.Erst am Mittwoch sei die Zahl der betroffenen Unternehmen noch einmal gewachsen. Unter anderem habe der DAX-Konzern Continental seine Prognose gestrichen - wegen der Unsicherheit durch die Corona-Krise.Derweil hätten auch einige Analysten reagiert und Continental erneut unter die Lupe genommen. Die schweizerische Großbank UBS habe die Einstufung für Continental angesichts von Eckdaten zum ersten Quartal und kassierter Jahresziele auf "neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Im Auftaktquartal habe der Autozulieferer die globale Automobilproduktion dank der niedrigeren Abhängigkeit vom chinesischen Markt geschlagen, habe Analyst David Lesne in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Dies dürfte sich im zweiten Quartal aber umkehren wegen des größeren Gewichts des europäischen Marktes.Die DZ BANK habe den fairen Wert für Continental nach der Streichung des bisherigen Ausblicks wegen der Corona-Krise von 92 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die finalen Auswirkungen durch den Virus hätten sich weiterhin nicht abschließend bewerten lassen, so Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen dem Virus habe er in seinem Modell einen 20-prozentigen Risikoabschlag berücksichtigt. Der Autozulieferer sollte jedoch im Zuge einer Erholung von seiner breiten globalen Aufstellung sowie der aus seiner Sicht soliden Bilanzstruktur profitieren.Anleger warten vorerst weiter ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Am Mittwoch sei die Aktie von Continental mit einem Minus von fast acht Prozent als zweitstärkster Verlierer des Tages im DAX aus dem Handel gegangen. (Analyse vom 02.04.2020)Mit Material von dpa-AFX