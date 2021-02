Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (20.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Das ist sicherlich enttäuschend: Wegen der schwierigen Geschäftslage sollten die Aktionäre des Hannoveraner Konzerns für das Corona-Jahr 2020 keine Dividende erhalten. Continental erwarte für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Verlust. Daher werde man der Ende April anstehenden Hauptversammlung den Verzicht auf eine Ausschüttung vorschlagen, habe es am Freitagabend vom DAX-Konzern geheißen.Für 2019 habe es noch 3 Euro je Aktie gegeben, trotz ebenfalls roter Zahlen. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer habe bereits im vergangenen November angedeutet, dass eine Wende zum Gewinn nicht mehr gelingen könnte. An der grundsätzlichen, mittelfristig ausgerichteten Dividendenpolitik einer Ausschüttung von 15 bis 30% des Konzerngewinns halte das Unternehmen weiter fest, habe Continental mitgeteilt.Mit Blick auf die nachbörsliche Kursreaktion sei der Dividendenverzicht eine Enttäuschung für die Anleger. Auch die Analysten hätten zumindest mit 2 Euro Ausschüttung im Schnitt gerechnet. Da die Continental-Aktie mit dem Reißen der 50-Tage-Linie (aktuell bei 118,61 Euro) nun auch charttechnisch angeschlagen sei, dränge sich ein Kauf derzeit nicht auf. Anleger sollten besser den 9. März abwarten, wenn das Unternehmen sein vollständiges Zahlenwerk für 2020 veröffentliche, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: