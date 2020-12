Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (21.12.2020/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental: Aktie zieht sich vom Corona-Hoch zurück - AktiennewsDie Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) eröffnet am Montag tiefer und korrigiert während der ersten halben Handelsstunde der europäischen Sitzung einen Teil der jüngsten Rally, so die Experten von XTB.Die Aktie habe am Freitag das Corona-Hoch, das Ende November ausgebildet worden sei, getestet und seit dem lokalen Tief kurzzeitig rund 9% an Wert gewonnen. Technisch gesehen könnte ein kurzfristig überverkaufter Marktzustand, der durch den sensiblen 3-Perioden RSI signalisiert werden würde, zu erneutem Kaufdruck führen. Ein Ausbruch über 120,80 Euro könnte den Weg für die nächsten Kursziele ebnen: 132 und 157 Euro. Kritisch werde es unterhalb von 113 Euro sowie bei einer Rückkehr in den Trendkanal.Börsenplätze Continental-Aktie:115,20 EUR -3,48% (21.12.2020, 10:58)