Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (06.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie unter Druck - Schlechte Nachrichten vom Großaktionär Schaeffler - AktienanalyseDie Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) zählte zuletzt zu den größten Verlierern im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Grund seien schlechte Nachrichten vom Großaktionär Schaeffler gewesen. Der Konzern rechne im Gesamtjahr nun nur noch mit einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 11 bis 12 Prozent. Bislang habe Schaeffler 12 bis 13 Prozent angepeilt. Schuld sei der Preisdruck. Zudem seien höhere Entwicklungsaufwendungen und Vorleistungen aufgrund zusätzlicher Projekte im Bereich der E-Mobilität angefallen. Bei der Belieferung der Händler habe es überdies Engpässe gegeben - das drückt ganz schön auf die Branchenstimmung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" (Ausgabe 26/2017)Börsenplätze Continental-Aktie:188,55 EUR -0,50% (06.07.2017, 16:05)Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:189,15 EUR -0,40% (06.07.2017, 16:20)