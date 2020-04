Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Aktie von Continental müsse am heutigen Mittwoch erneut kräftige Verluste hinnehmen. Am Vormittag gehe es bei dem Papier mehr als sieben Prozent auf 60,86 Euro nach unten. Der Grund: Der Autozulieferer und Reifenhersteller müsse seine knapp vier Wochen alte Jahresprognose wegen der Coronavirus-Pandemie schon wieder einstampfen. Wegen der Unsicherheit über die Dauer der Beeinträchtigungen von Produktion, Lieferketten und Nachfrage nehme der Vorstand den Ausblick zurück, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Hannover mitgeteilt habe. Es sei derzeit auch nicht abzuschätzen, wann ein neuer Ausblick gegeben werden könne.Im ersten Quartal habe Conti die Krise bereits deutlich zu spüren bekommen, der Umsatz dürfte nur zwischen 9,4 und 9,8 Milliarden Euro betragen, die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern lediglich zwischen zwei und drei Prozent liegen. Ein Jahr zuvor habe Conti rund elf Milliarden Euro erlöst bei einer operativen Marge von 8,1 Prozent.An der Börse sei die Conti-Aktie am Vormittag deutlich abgerutscht. Schon die ursprüngliche Prognose Anfang März sei von den Anlegern mit einem deutlichen Kursrutsch quittiert worden. Seitdem die Corona-Krise die Aktienmärkte am 24. Februar erstmals mit Wucht getroffen habe, habe das Conti-Papier fast 50 Prozent eingebüßt. Auf dem Rekordhoch im Januar 2018 sei der Kurs bis auf 257,40 Euro gestiegen.Vor allem in der Autozulieferung habe die Krise bereits ihre Spuren hinterlassen - hier rechne das Conti-Management für das erste Quartal kaum noch mit Gewinn. Die Umsatzrendite dürfte hier um die null Prozent liegen, habe es geheißen. In der Reifen- und Kunststoffsparte dürfte die Marge sieben bis acht Prozent betragen.Bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus habe Continental mit operativen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Diese Probleme würden mit der Corona-Krise nochmals verstärkt.Ein Einstieg drängt sich daher weiter nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Mit Material von dpa-AFX