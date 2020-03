Börsenplätze Continental-Aktie:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Schock für alle Conti-Aktionäre: Hohe Abschreibungen hätten den Automobilzulieferer 2019 in die Verlustzone gedrückt. Der Ausblick lasse nichts Gutes erahnen. Die Aktie sei auf ein 7-Jahres-Tief abgesackt.Continental habe den Umsatz um 0,2 Prozent auf 44,5 Milliarden Euro steigern können. Unterm Strich sei ein Verlust je Aktie von minus 6,1 Euro angefallen (2018: 14,49 Euro). Die Dividende werde von 4,75 Euro auf vier Euro gesenkt.Grund für den Verlust sei zum einen der stark rückläufige Fahrzeugmarkt gewesen. Schätzungen zufolge sei die globale Autoproduktion um circa sechs Prozent gesunken. Zudem hätten Abschreibungen auf frühere Zukäufe das Betriebsergebnis belastet.Charttechnisch sei die Aktie ausgehend von ihrem Allzeithoch Anfang 2018 bei 277,40 Euro in einer dynamischen Abwärtsbewegung. Aktuell notiere der Titel nach der Zahlenvorlage mit einem Abschlag von über zwölf Prozent bei 84,72 Euro - das sei der tiefste Stand seit 2013. Die 200-Tage-Linie bei 117,51 Euro liege in weiter Ferne. Im Bereich von 80,50 bis 85,00 Euro liege die aktuelle Unterstützungszone. Damit sich das Bild aus technischer Sicht wieder aufhelle, müsste der Kurs zumindest die Widerstandszone zwischen 102,00 bis 106,00 überwinden. Erst dann würde sich eine Trendumkehr abzeichnen.Aktuell ist die Continental-Aktie kein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link