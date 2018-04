Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

228,10 EUR +3,14% (10.04.2018, 11:38)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (10.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Weitere Kursgewinne erwartet - AktienanalyseNachdem am Montag die Finanzbranche die Stimmung der Anleger merklich aufhellen konnte, sind es heute die Automobilwerte, die den DAX-Index vorantreiben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" im Kommentar zur Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Dieses Zeichen der Entspannung dürfte den eskalierenden Handelskonflikt mit den USA einen deutlichen Dämpfer verpassen, allerdings müssten den Worten erst noch Taten folgen, ehe sich die Euphorie tatsächlichen in mittelfristig steigenden Kursen niederschlage. Trotzdem seien die Aussichten auf kurzfristiger Basis für ein Long-Investment durchaus positiv zu bewerten und könnten für eine Investition herangezogen werden.Exemplarisch für ein kurzfristiges Long-Setup sei das Wertpapier des Autozulieferers Continental ausgewählt worden, dass sich im heutigen Handel über die Widerstandszone sowie die 50-Tage-Durchschnittslinie um 225,00 Euro habe hinwegsetzen können und dadurch ein tragfähiger Boden im März abgeschlossen werden könnte. Weitere Kursgewinne zunächst an 231,50 Euro, darüber sogar an 234,25 Euro könnten auf Sicht von nur wenigen Tagen folgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.04.2018)