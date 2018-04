Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (19.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 240 auf 230 Euro.Die Reduzierung der Ergebnisprognose komme überraschend nur rund sches Wochen nach der Veröffentlichung des Ausblicks für 2018, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. In der Folge habe die Continental-Aktie am Mittwoch mehr als 4% an Wert verloren. Rund zwei Drittel der Belastungen sollten auf Wechselkursveränderungen zurückzuführen sein, während ein Drittel auf die Neubewertung von Reifen entfalle. Weit wichtiger für die Kursentwicklung als die Gewinnwarnung werde jedoch die Neugliederung des Hannovernaer Konzerns sein. In den nächsten Quartalen dürfte sich die Continental Ag eine neue Struktur gegeben. Denkbar wäre eine Aufteilung in einen Bereich "Zukunftsthemen", einen Bereich "traditionelles Zuliefergeschäft" und einen Bereich "Reifen". Eine neue Struktur dürfte zum einen eine Reaktion auf die abnehmende Bedeutung des Verbrennungsmotors und die zunehmende Bedeutung des Elektromotors sein. Zum anderen könnte der Wert der Teile größer sein als der Wert der bisherigen Continetal AG.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 240 auf 230 Euro reduziert. (Analyse vom 19.04.2018)Börsenplätze Continental-Aktie: