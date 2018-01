Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (11.01.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Frank Biller, Investmentanalyst von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) und erhöht sein Kursziel.Die vorläufigen Zahlen von Continental, welche im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentiert worden seien, hätten im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Positiv zu werten sei die Entwicklung des Free Cashflows vor Akquisitionen, der bei mehr als 2,2 Mrd. EUR gelegen habe gegenüber erwarteten rund 2 Mrd. EUR. Positiv auch der starke Auftragseingang in der Automotive Group mit über 39 Mrd. EUR und damit rund 50% über dem Umsatz dieses Segments. Damit dürfte sich die Automotive Group in den nächsten Jahren am oberen Rand der avisierten Wachstumsspanne von 35% über der weltweiten Automobilproduktion entwickeln.Der Ausblick für 2018 (Umsatz rund 47 Mrd. EUR, adj. EBIT-Marge rund 10,5%) sei konservativ einzuschätzen. Bei Bekanntgabe der Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr sei Continental regelmäßig vorsichtig mit seiner Guidance. Am 8. März 2018 würden Details für das Geschäftsjahr 2017 berichtet. Dann dürfte der Ausblick konkretisiert werden. Eine leichte Anhebung sei wahrscheinlich.Überprüfung der Konzernstruktur biete zusätzliche Fantasie. Positiv habe vor allem die Meldung gewirkt, dass Continental derzeit analysiere, wie die eigene Organisation flexibler aufgestellt werden könne, um auf die Herausforderungen der Automobilindustrie (Elektrifizierung, Vernetzung, Autonomes Fahren) reagieren zu können. Durch eine neue Holdingstruktur (ähnlich wie von Daimler angedacht) würde die Flexibilität (Zukäufe oder Verkäufe von Unternehmensteilen) erhöht. Ein etwaiger Konglomeratsabschlag in der Aktienbewertung dürfte sich hierdurch reduzieren (nach Erachten des Analysten bis max. 5%).Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt das Rating "kaufen" für die Continental-Aktie. (Analyse vom 11.01.2018)Börsenplätze Continental-Aktie: