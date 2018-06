Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (26.06.2018/ac/a/d)



HannoverDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Anfang März sei die Continental-Aktie bereits nur noch auf der Stelle getreten. Aus charttechnischer Sicht könnten Anleger diese These an der zuletzt bestehenden Schiebezone zwischen 230 EUR auf der Ober- und 213 EUR auf der Unterseite festmachen. Im Gleichklang mit den Kursverlusten der Autotitel habe auch "Conti" jüngst eine negative Weichenstellung in Form der Auflösung der beschriebenen Tradingrange nach unten hinnehmen müssen. Das rechnerische Kursziel aus diesem Muster lasse sich auf rund 196 EUR taxieren. Sehr viel schwerer wiege allerdings die Gefahr, dass damit gleichzeitig eine größere obere Umkehr abgeschlossen worden sei.In der Konsequenz liege ein negatives, verschachteltes Kursmuster vor. Dazu passe, dass die 38-Tage-Linie gerade ihr längerfristiges 200-Perioden-Pendant (akt. bei 221,35/222,44 EUR) zuletzt von oben nach unten geschnitten habe. Auch der trendfolgende MACD sei in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) aktuell "short" positioniert. Unterhalb des angeführten Kursziels von 196 EUR würden die Tiefs vom 3. Quartal 2017 bei 188,00/187,20/186,55 EUR den nächsten Auffangbereich definieren. Um den größten Druck von dem Papier zu nehmen, bedürfe es indes einer Rückeroberung der Nackenzone der o. g. Toppbildung bei 210/213 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.06.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:202,70 EUR -3,25% (25.06.2018, 17:35)