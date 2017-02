Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

193,85 EUR +0,27% (15.02.2017, 08:47)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (15.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe."Pullback bietet zweite Chance", hätten die Analysten in Bezug auf die Continental-Aktie am 2. Februar getitelt. Die jüngste Kursentwicklung gebe ihnen Recht und unterstreiche die günstigen Perspektiven des Papiers. Doch der Reihe nach: Den idealtypischen Pullback an die Kombination aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 182,68 EUR) und der oberen Begrenzungen einer klassischen Keilformation (akt. bei 178,43 EUR) habe der Titel als das erwartete Sprungbrett nutzen können. Damit sei die Verschnaufpause seit Mitte Januar gleichzeitig als trendbestätigende Flagge zu interpretieren. Die Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters diene nun als zusätzlicher Katalysator. In der Summe dürfte das bisherige Jahreshoch bei 195,30 EUR nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen. Vielmehr sollte die Conti-Aktie perspektivisch Kurs auf die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 200 EUR nehmen. Jenseits dieser Hürden rücke sogar ein Schließen der Abwärtskurslücke von Anfang Januar 2016 bei 220,10/222,55 EUR wieder auf die Agenda.Den Stopp für bestehende Longpositionen können Anleger auf das jüngste "swing low" vom 9. Februar bei 186,10 EUR nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.02.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:192,55 EUR +0,73% (14.02.2017, 17:35)