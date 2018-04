Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

221,50 EUR +0,54% (20.04.2018, 08:21)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

222,20 EUR (19.04.2018)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (20.04.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Reversal noch nicht in trockenen Tüchern - ChartanalyseVor über fünf Jahren startete Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) einen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im April 2013 habe sich diese Bewegung bis auf ein neues Allzeithoch bei 234,25 Euro Mitte März 2015 beschleunigt. Dort habe der Aufwärtstrend ein vorläufiges Ende gefunden. Danach sei es wieder abwärts gegangen. Im Zuge der Korrektur im August 2015 am deutschen Aktienmarkt sei auch die Continental-Aktie massiv abverkauft worden. Die Korrektur habe im Bereich der Unterstützung bei 177,35 Euro gestoppt. Von dort sei Ende September 2015 eine Rally gestartet, die den Kurs der Aktie wieder bis auf 230,00 Euro gehievt habe. Der Widerstand des Trendkanals sei allerdings zu massiv gewesen und Continental sei nach mehreren gescheiterten Ausbruchversuchen wieder nach unten abgedreht.Mitte Juli letzten Jahres habe Continental knapp oberhalb der 160,00-Euro-Marke ein Zwischentief erreicht, das im November 2016 nochmals getestet worden sei. Seitdem arbeite sich die Aktie in zwei mächtigen Aufwärtswellen bis Anfang 2018 auf neues Allzeithoch bei 257,40 Euro nach oben. Dann hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die in einer ausgeprägten Seitwärtstendenz geendet seien. Gestern sei ein Reversal ausgebildet worden, welches noch nicht in trockenen Tüchern sei.Die Long-Szenarien: Eröffne Continental leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 222,30 Euro, leicht oberhalb des Widerstands bei 225,06 Euro oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, sollte nach Regeln der technischen Analyse eine Platzierung entweder bei einem Abprall von der Unterstützung bei 219,37 Euro, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder aber nach dem Bruch des Schlusskursniveaus ein guter Einstiegspunkt sein. Eine Gewinnmitnahme könnte rund 3,20 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs geplant werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: