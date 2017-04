Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen vorläufigen Umsatz von rund 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (04.04.2017/ac/a/d)

Die drohenden Fahrverbote für Diesel-Autos in europäischen Städten kämen nicht überraschend und würden die Risiken für den Wert dieser Fahrzeuge sowie für nötige Rückstellungen erhöhen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zu den Profiteuren der sinkenden Nachfrage würden Zulieferer mit wenig Produkten für Dieselmotoren wie Schaeffler und Continental gehören.