Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingbare Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (21.11.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Fei Teng von der Berenberg Bank:Fei Teng, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Die Geschäfte des Hannoveraner Konzerns seien solide, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie zum Thema autonomes Fahren. Bislang sei es allerdings noch ziemlich unklar, welche Rolle Continental künftig in der Technologie des autonomen Fahrens einnehmen werde.Fei Teng, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "sell"-Votum für die Continental-Aktie mit einem Kursziel von 150 Euro bestätigt. (Analyse vom 21.11.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:217,45 EUR +0,25% (21.11.2017, 10:07)