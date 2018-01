Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (11.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Das Unternehmen habe nach vorläufigen Daten für 2017 einen Umsatz von rund 44 (Vj.: 40,55) Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 10,3% (Vj.: 10,3%) ausgewiesen. Das impliziere ein starkes Schlussquartal (organisches Wachstum: mehr als +9% y/y (zum Vergleich Gj. 2017: rund +3% y/y); bereinigte EBIT-Wärge: mehr als 11,5%). Die Ziele für 2017 habe Continental mindestens erreicht (Umsatz zu aktuellen Wechselkursen: rund 44 Mrd. Euro; bereinigte EBtT-Marge: über 10,5%). Für 2018 stelle Conti einen Umsatz zu konstanten Wechselkursen von rund 47 Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von rund 10,5% in Aussicht.Der Analyst erwarte, dass die Ziele vor allem margenseitig wieder bewusst konservativ formuliert worden seien. Die Mittelfristziele (2020e) hätten im Rahmen des Investorentages (am 09.01. in Las Vegas) eine Bestätigung erfahren. Eine Veränderung der Konzernstruktur - die aktuell vom Management offiziell geprüft werde - biete Potenzial für eine höhere Bewertung. Jedoch sehe der Analyst hier Continental nicht unter akutem Handlungsdruck, weil er das Unternehmen wegen seiner strukturellen Aufstellung für die zukünftigen Herausforderungen gut gerüstet sehe, auch finanziell. Der Eindruck habe sich durch den letzten investorentag verfestigt.