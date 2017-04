Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen vorläufigen Umsatz von rund 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (14.04.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Ausbruch gelungen - AktienanalyseImmer wieder ist die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in den vergangenen Monaten am Widerstand bei 195 Euro abgeprallt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mitte März sei dann endlich der Ausbruch gelungen - mit freundlicher Unterstützung vom Gesamtmarkt. Seither habe die Continental-Aktie knapp 3 Prozent zugelegt.Anleger, die wissen möchten, wie es um Conti bestellt sei, müssten sich noch eine Weile gedulden, mindestens bis zur Hauptversammlung Ende April. Offiziell sei der DAX-Konzern sogar erst am 9. Mai mit seinem Quartalsbericht dran. Anlässlich der Bilanzpräsentation 2016 habe Vorstandschef Elmar Degenhardt allerdings schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Demnach rechne der Autozulieferer im laufenden Jahr wieder mit deutlich mehr Wachstum. Der Umsatz solle von 40,5 auf mehr als 43 Mrd. Euro steigen. "Damit würden wir erneut schneller wachsen als der Markt", habe der Manager konstatiert. Die bereinigte EBIT-Marge solle über 10,5 Prozent liegen.