Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

194,13 EUR +0,23% (23.02.2017, 12:11)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (23.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie vor Ausbruch?! ChartanalyseBis Dezember 2016 hinein befand sich die Aktie des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von seinen Hochs aus 2015 bei 234,25 Euro auf ein Verlaufstief von 158,20 Euro und somit in den markanten Unterstützungsbereich aus 2014 zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst an dieser Stelle hätten Markteilnehmer eine inverse SKS-Formation etabliert, die regelkonform im Dezember letzten Jahres aufgelöst worden sei und auf ein Verlaufshoch von zunächst 195,30 Euro aufwärts geführt habe. Dabei sei es Marktteilnehmern zugleich gelungen, den mittelfristigen Abwärtstrend zu knacken, jedoch sei anschließend eine mehrwöchige Konsolidierungsbewegung gefolgt, innerhalb derer die Continental-Aktie einmal mehr an die obere Hürde heran gelaufen sei und sich nun bald an einem Ausbruch darüber versuchen könnte.Da noch kein nachhaltiges Kaufsignal seitens der Marktteilnehmer aufgestellt worden sei, müssten Anleger erst noch einen Ausbruch über mindestens 195,30 Euro abwarten. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen dynamischen Kursanstieg bis in den Bereich des Horizontalwiderstandes bei 210,00 Euro merklich an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.02.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:194,10 EUR +0,23% (23.02.2017, 12:08)