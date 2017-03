Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen vorläufigen Umsatz von rund 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (21.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Bei Continental würden viele Anleger immer noch an den Hersteller von Autoreifen denken. Ein Fehler. Continental sei mittlerweile sehr breit aufgestellt. Die Produkte des DAX-Konzerns seien fast in jedem Auto vertreten, das weltweit auf den Straßen unterwegs sei. Operativ sei Continental gut unterwegs. Auch charttechnisch gesehen würden die Ampeln ebenfalls auf Grün springen.Die meisten Analysten sähen den DAX-Titel erst bei Kursen jenseits der 200-Euro-Marke fair bewertet. Dennoch habe die Continental-Aktie die 200er-Marke zuletzt nicht überschritten können. Seit einem Jahr pendle der Aktienkurs zwischen 160/175 Euro und 196 Euro seitwärts. Derzeit attackiere das Papier von Continental die obere Begrenzung dieser Range.Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:196,35 EUR -0,43% (21.03.2017, 13:48)