Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

131,90 EUR -4,42% (28.11.2018, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

132,00 EUR -4,38% (28.11.2018, 14:48)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (28.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der DAX-Titel stehe am Mittwoch erneut unter Druck. Die Continental-Aktie notiere mit einem Minus von 4,9 Prozent bei knapp 131,25 Euro. Der Grund: Continental habe sich am Dienstag in London bei einer Konferenz des Investmenthauses Redburn präsentiert. Dabei habe Conti-Finanzchef Wolfgang Schäfer darauf hingewiesen, dass die Margen des zweiten Halbjahres eine gute Richtlinie für das H1/2019 oder das gesamte nächste Jahr sein sollten. Der Gegenwind im Autosektor würde anhalten.Keine guten Voraussetzungen für einen Rebound. Das Papier des Reifenherstellers könnte durchaus das Tief von Ende Oktober noch einmal testen. Zu dem Zeitpunkt habe die Continental-Aktie bei 128,00 Euro notiert. Das sei zugleich der tiefste Stand seit fünf Jahren gewesen. Sollte auch diese Marke fallen, liege die nächste stärkere Unterstützung bei 120,70 Euro.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der Continental-Aktie abzuwarten! (Analyse vom 28.11.2018)Börsenplätze Continental-Aktie: