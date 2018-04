Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 253 Buy UBS David Lesne 05.04.2018 240 Halten NordLB Frank Schwope 15.03.2018 247 Hold Commerzbank Yasmin Steilen 14.03.2018 240 Hold S&P Global Ahmad Halim 09.03.2018 - Kaufen DZ BANK Michael Punzet 09.03.2018 250 Buy Kepler Cheuvreux Thomas Besson 09.03.2018 285 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 09.03.2018 250 Buy Société Générale Erwann Dagorne 09.03.2018 240 Overweigh J.P. Morgan Jose Asumendi 08.03.2018 260 Market-Perform Bernstein Research Max Warburton 08.03.2018 240 Halten Independent Research Sven Diermeier 08.03.2018

Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

223,60 EUR +0,40% (09.04.2018, 13:37)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

223,40 EUR +0,90% (09.04.2018, 13:37)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (09.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 285,00 oder 240,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 08.03.2018 ihre Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Das Technologieunternehmen steigerte 2017 seinen Umsatz um 8,5% auf 44 Mrd. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von 10,9%. Damit hat Continental die Jahresziele übertroffen. 2017 stieg das Nettoergebnis des Technologieunternehmens auf 3 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerung von 6,5% gegenüber dem Vorjahr und einem Ergebnis von 14,92 Euro pro Aktie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-Rene Tonn, in einer Aktienanalyse vom 09.03.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein"buy"-Rating mit einem Kursziel von 285,00 Euro bestätigt. Die guten Wachstumsaussichten im Autozuliefergeschäft seien bestätigt worden, so Tonn.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt u.a. von der NORD LB und liegt bei 240,00 Euro. Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, hat in einer Aktienanalyse vom 15.03.2018 die Halteempfehlung für die Continental-Aktie und mit einem unveränderten Kursziel bekräftigt. Nach der Veröffentlichung der Eckdaten im Januar seien Überraschungen bei der Vorlage der endgültigen Zahlen ausgeblieben. 2017 habe der Konzern rund 600 Mio. Euro für Zukäufe ausgegeben. Die aktuell recht niedrige Verschuldung lasse deutlichen Raum sowohl für weitere Übernahmen auch im Milliarden-Bereich als auch für Investitionen in Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Elektrifizierung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?