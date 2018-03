Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 260 Market-Perform Bernstein Research Max Warburton 27.02.2018 210 Sell Berenberg Bank Fei Teng 23.02.2018 250 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 08.02.2018 251 Equal Weight Barclays Kristina Church 05.02.2018 285 Outperform Exane BNP Paribas Edoardo Spina 30.01.2018 247 Hold Commerzbank Yasmin Steilen 29.01.2018 235 Equal-weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 26.01.2018 253 Buy UBS David Lesne 26.01.2018 265 Buy Merrill Lynch Kai Müller 26.01.2018 260 Buy Jefferies Ashik Kurian 25.01.2018 - Buy Deutsche Bank Gaetan Toulemonde 22.01.2018 - Kaufen DZ BANK Michael Punzet 16.01.2018 257 Buy Citigroup Michael Tyndall 15.01.2018 285 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 15.01.2018 245 Halten Independent Research Sven Diermeier 11.01.2018 274 Kaufen LBBW Frank Biller 11.01.2018 250 Buy Equinet Tim Schuldt 10.01.2018 240 Halten NordLB Frank Schwope 10.01.2018 267 Buy Goldman Sachs Lucile Leroux 10.01.2018 240 Overweigh J.P. Morgan Jose Asumendi 05.01.2018 275 Buy HSBC Henning Cosman 04.01.2018 245 Buy Société Générale Erwann Dagorne 10.11.2017 250 Buy S&P Global Siti Salikin 10.11.2017

Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

221,30 EUR +0,50% (07.03.2018, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

221,40 EUR +0,05% (07.03.2018, 14:16)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (07.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 285,00 oder 210,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 08.03.2018 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, Edoardo Spina, in einer Aktienanalyse vom 30.01.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 250,00 auf 285,00 Euro erhöht. Er sei davon überzeugt, dass das Unternehmen mit Abspaltungen zusätzlichen Wert freisetzen werde. Am Ende werde es wenigstens drei börsengelistete Einheiten geben. Mit Details dazu rechne er bis zum Sommer.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Privatbank Berenberg und liegt bei 210,00 Euro. Fei Teng, Aktienanalyst der Berenberg, hat in einer Aktienanalyse vom 23.02.2018 das "sell"-Votum für das Wertpapier bestätigt und Kursziel von 150,00 auf 210,00 Euro angehoben. Teng habe die Optionen für eine Aufspaltung durchgespielt und die berechneten Wahrscheinlichkeiten jetzt in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt. Viele Möglichkeiten seien im Aktienkurs schon eingepreist, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?