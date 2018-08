Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 247 Hold Commerzbank Demian Flowers 27.07.2018 250 Buy Equinet Tim Schuldt 25.07.2018 265 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 24.07.2018 190 Sell Berenberg Fei Teng 23.07.2018 220 Halten NordLB Frank Schwope 19.07.2018 222 Neutral Credit Suisse Sascha Gommel 19.07.2018 240 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 19.07.2018 233 Halten Independent Research Sven Diermeier 19.07.2018 260,50 Buy Citigroup Raghav Gupta-Chaudhary 19.07.2018 240 Equal Weight Barclays Dorothee Cresswell 19.07.2018 250 Buy Kepler Cheuvreux Thomas Besson 19.07.2018 225 Hold HSBC Henning Cosman 19.07.2018 230 Buy Jefferies Ashik Kurian 18.07.2018 262 Buy Goldman Sachs Gungun Verma 18.07.2018 245 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 12.07.2018 245 Buy UBS Patrick Hummel 10.07.2018 - Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 09.07.2018 260 Market-Perform Bernstein Research Max Warburton 27.06.2018 270 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 09.05.2018 254 Kaufen LBBW Frank Biller 09.05.2018 246 Buy Société Générale Erwann Dagorne 08.05.2018

Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

197,00 EUR -0,23% (31.07.2018)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

197,00 EUR -0,20% (31.07.2018)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (01.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 265,00 oder 190,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 02.08.2018 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-Rene Tonn, in einer Aktienanalyse vom 24.07.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 265,00 Euro bestätigt. Wegen der Geschäftszahlen von Michelin sei auch bei Continental mit negativen Einflüssen von der Währungsseite zu rechnen, so der Analyst. Das erste Halbjahr sollte beim Umsatz im Reifensegment einen Rückgang von 1% im Jahresvergleich zeigen, beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern von 12,4%. Jedoch habe Continental schon auf eine derartige Entwicklung hingewiesen.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Berenberg und liegt bei 190,00 Euro. Fei Teng, Aktienanalyst der Berenberg, hat die Aktie in einer Analyse vom 23.07.2018 weiterhin mit dem Votum "sell" bewertet und das Kursziel anlässlich der neuen Unternehmensstrategie von 210,00 auf 190,00 Euro reduziert. Da nur ein Teilbörsengang der Antriebssparte geplant sei und eine Trennung vom Reifengeschäft nun vom Tisch sei, habe die Unternehmensführung die wohl am wenigsten wertsteigernde Möglichkeit für einen Konzernumbau gewählt, so Teng. Die für die Aktien optimistischsten Aufspaltungsszenarien seien damit Geschichte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?