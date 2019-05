Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 155,00 Hold HSBC Henning Cosman 03.05.2019 152,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.04.2019 200,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 26.04.2019 130,00 Neutral UBS David Lesne 26.04.2019 155,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 26.04.2019 137,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 26.04.2019 210,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 24.04.2019 180,00 Buy Deutsche Bank Gaetan Toulemonde 12.04.2019 160,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 08.04.2019 171,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 04.04.2019 145,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 03.04.2019 160,00 Buy Bank of America Kai Müller 03.04.2019 148,00 Equal Weight Barclays Dorothee Cresswell 28.03.2019 152,00 Neutral Credit Suisse Sascha Gommel 28.03.2019 150,00 Halten NordLB Frank Schwope 14.03.2019

141,48 EUR +0,63% (08.05.2019, 10:00)



141,46 EUR +1,70% (08.05.2019, 10:13)



DE0005439004



543900



CON



CTTAF



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (08.05.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 oder 130,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 09.05.2019 ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlichen. Das vorläufige Ergebnis wurde schon am 26.04.2019 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. April zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer in einem schwachen Marktumfeld im ersten Quartal im Tagesgeschäft überraschend viel verdient. Zwar sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um 17,1% auf 884,2 Millionen Euro zurückgegangen. Analysten hätten zuvor lediglich mit einem Wert knapp über 800 Millionen Euro gerechnet. Die operative Marge sei um 1,6 Prozentpunkte auf 8,1% zurückgegangen. Der Umsatz sei mit einem Plus von 0,3% bei 11,05 Milliarden Euro ebenfalls leicht besser gewesen als erwartet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Max Warburton, in einer Branchenstudie vom 24.04.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 210,00 Euro bestätigt. Die europäischen Autohersteller und -zulieferer dürften ein hartes Quartal hinter sich haben, so der Analyst. Für die Folgequartale bestünden aber durchaus Gründe für Optimismus.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der UBS. David Lesne, Aktienanalyst der UBS, hat in einer Aktienanalyse vom 26.04.2019 die Aktie weiterhin mit dem Rating "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 130,00 Euro belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals sei besser ausgefallen als am Markt erwartet, so der Analyst. Die Autozuliefersparte habe mit einem organischen Umsatzrückgang von 2% die Marktentwicklung übertroffen. Die Verschiebung des angepeilten Börsengangs der Antriebssparte ins kommende Jahr habe er erwartet - und wohl auch die Investoren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?