Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (06.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2019 (untestiert) habe auf operativer Ebene im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Auf berichteter Basis seien jedoch seine Prognosen deutlich verfehlt worden. Conti habe erstmals seit der Finanzkrise einen Nettoverlust ausweisen müssen. Die mehrmals gesenkten Ziele für das Gesamtjahr 2019 seien souverän erreicht worden. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe die Prognose des Analysten übertroffen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 sei sowohl umsatzseitig (bedeute bestenfalls Stagnation) als auch margenseitig (bedeute eine Verschlechterung) deutlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben.Neben den ohnehin bestehenden strukturellen Herausforderungen des Sektors seien wieder erhöhte Konjunkturrisiken (v.a. wegen Ausbreitung von Covid-19) zu konstatieren. Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2020e: 5,62 (alt: 11,30) Euro; EPS 2021e: 7,44 (alt: 11,98) Euro). Aufgrund geringerer erwarteter Sonderbelastungen rechne er aber nach wie vor für das laufende Geschäftsjahr mit einer Rückkehr in die Gewinnzone (EPS).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven und des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Conti-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 130,00 auf 92,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze Continental-Aktie: