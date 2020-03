Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 120,00 Neutral UBS David Lesne 24.02.2020 119,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 24.02.2020 124,00 Hold Jefferies Sascha Gommel 12.02.2020 175,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 10.02.2020 - Underweight Barclays Dorothee Cresswell 03.02.2020 115,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 30.01.2020 109,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 29.01.2020 119,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 27.01.2020 140,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 22.01.2020 180,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 06.01.2020 115,00 Neutral Oddo BHF Michael Foundoukidis 06.01.2020 150,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 16.12.2019

98,51 EUR +1,04% (04.03.2020, 08:04)



98,44 EUR +0,62% (03.03.2020)



DE0005439004



543900



CON



CTTAF



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 240.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (04.03.2020/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 180,00 oder 109,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 5. März 2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Max Warburton, in einer Branchenstudie vom 06.01.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 180,00 Euro bestätigt. Warburton rechne für 2020 mit vergleichsweise widerstandsfähigen Ergebnissen der großen europäischen Automobilhersteller. Die Absatzvolumina sollten solide ausfallen bei gleichzeitiger Preisdisziplin. Viel hänge jedoch von einer Verbesserung der Geschäfte in China ab.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Hauck & Aufhäuser. Analyst Christian Glowa hat den Titel in einer Analyse vom 29.01.2020 weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet. Das Kursziel wurde von 117,00 auf 109,00 Euro gesenkt. Die Aussichten für die Autobranche hätten sich weiter eingetrübt. Die Bewertung der Papiere erscheine angemessen, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Börsenplätze Continental-Aktie: