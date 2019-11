Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 133,00 Hold Jefferies Sascha Gommel 06.11.2019 130,00 Halten Nord LB Frank Schwope 23.10.2019 117,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 23.10.2019 126,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.10.2019 150,00 Overweight Morgan Stanley Deeya D'Souza 22.10.2019 130,00 Neutral UBS David Lesne 22.10.2019 120,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 22.10.2019 119,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 22.10.2019 124,00 Neutral Bank of America Kai Müller 15.10.2019 115,00 Underweight Barclays Erwann Dagorne 08.10.2019 130,00 Hold Kepler Cheuvreux - 26.09.2019 115,00 Halten DZ BANK Alexander Hauenstein,Michael Punzet 09.09.2019 135,00 Hold Commerzbank Yasmin Steilen 03.09.2019 175,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 09.09.2019

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingbare Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 175,00 oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 11. November 2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentieren. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Oktober zu entnehmen ist, werde der Autozulieferer und Reifenhersteller in diesem Jahr wegen einer milliardenschweren Sonderbelastung voraussichtlich in die Verlustzone schlittern. In Q3 habe Conti laut vorläufigen Zahlen Wertminderungen von rund 2,5 Mrd. Euro verbucht. Diese seien in der Annahme begründet, dass sich die derzeitige Weltproduktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren nicht wesentlich verbessern werde. Außerdem seien Rückstellungen für den vor kurzem vorgestellten Konzernumbau in Höhe von 97 Mio. Euro angefallen. Die Belastungen würden im dritten Quartal und im Gesamtjahr beim auf die Anteilseigner entfallenden Konzernergebnis zu einem Verlust führen. Es seien jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den Dividendenvorschlag für das laufende Jahr zu erwarten.Insgesamt habe Conti den Umsatz zwischen Juli und Ende September nach vorläufigen Zahlen zwar im Jahresvergleich um 2,9% auf rund 11,1 Mrd. Euro gesteigert. Doch weil die Autozuliefersparte kaum noch profitabel sei, sei die konzernweite operative Rendite von 7,1% vor einem Jahr auf 5,6% abgesackt. Analysten hätten mit solchen Werten allerdings bereits gerechnet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-Rene Tonn, in einer Analyse vom 09.09.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 175,00 Euro nach einem Presseinterview des Konzernchefs bestätigt. Die pessimistische Einschätzung der Branche für die kommenden beiden Jahre sollte nicht sonderlich überraschen, so der Analyst.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Continental-Aktie kommt von Barclays. Analyst Erwann Dagorne hat den Titel in einer Branchenstudie vom 08.10.2019 von "equal weight" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel von 130,00 auf 115,00 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für europäische Autozulieferer bis 2021 überarbeitet und dabei auch die wichtigsten bisherigen Anlageurteile genauer unter die Lupe genommen. Conti stehe an einem Kreuzweg und das Management werde zunehmend kritischer gesehen. Der Restrukturierungsplan habe eher enttäuscht. Ferner sehe er mit Blick auf die Konsensschätzungen wachsende Risiken für die Gewinne und den Cashflow 2020.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: