Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 75,00 Halten Nord LB Frank Schwope 28.04.2020 76,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.04.2020 60,00 Hold Kepler Cheuvreux - 28.04.2020 105,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 28.04.2020 72,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 27.04.2020 75,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 27.04.2020 150,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 27.04.2020 78,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 16.04.2020 62,00 Neutral UBS Patrick Hummel 15.04.2020 64,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 05.04.2020 64,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 02.04.2020 82,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 01.04.2020 55,00 Underweight Barclays Erwann Dagorne 31.03.2020

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

76,60 EUR +0,29% (06.05.2020, 08:06)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

76,70 EUR +3,87% (05.05.2020)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (06.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 55,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 7. Mai 2020 die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2020 präsentieren. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. April zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer und Reifenhersteller in Q1 nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Der Umsatz sei auf 9,84 Mrd. Euro zurückgegangen. Zuvor habe Conti Anfang April bekannt gegeben, die Erlöse dürften von Januar bis Ende März nur zwischen 9,4 und 9,8 Mrd. Euro betragen haben. Dennoch habe Conti die Corona-Krise enorm gespürt: Bereinigt um Verkäufe und Wechselkurseffekte sei der Umsatz zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 10,9% zurückgegangen. Auch beim operativen Ergebnis sei das erste Quartal bei genauerem Hinsehen nicht so düster gewesen wie noch zuvor gedacht. Statt nur zwischen 2 und 3% Marge beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe Conti 4,4% erreicht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Morgan Stanley, Harald Hendrikse, in einer Branchenstudie vom 27.04.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "overweight"-Rating mit einem Kursziel von 150,00 Euro bestätigt. Im Autosektor werde das Wiederanlaufen der Produktion allmählich eingepreist, so der Analyst. Investoren würden sich aber fragen, wie sich die Nachfrage erholen werde. Die Gewinne in Q1 seien nicht so schlecht wie befürchtet gewesen, dürften aber in Q2 deutlich niedriger ausfallen und sich auch langsamer erholen. Vor diesem Hintergrund könnte der europäische Stoxx-600-Autosektor eine Pause einlegen.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Barclays. Analyst Erwann Dagorne hat den Titel in einer Branchenstudie vom 31.03.2020 weiterhin mit dem Votum "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 110,00 auf 55,00 Euro gesenkt. Die Auswirkungen der Corona-Krise dürften noch eine ganze Zeit auf der Autobranche lasten, so der Analyst. Bei Continental wachse der Druck, die Dividende zumindest drastisch zu kürzen, um so die Bilanz zu stärken.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?