Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 113,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 09.11.2020 90,00 Halten Nord LB Frank Schwope 30.10.2020 80,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 29.10.2020 90,00 Reduce Kepler Cheuvreux Thomas Besson 22.10.2020 99,00 Neutral UBS David Lesne 22.10.2020 101,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 22.10.2020 111,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 22.10.2020 92,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 21.10.2020 123,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 21.10.2020 103,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 20.10.2020 100,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 14.10.2020

ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie: 543900

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie: CON

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie: CTTAF

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (10.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 123,00 oder 80,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 11. November 2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Oktober zu entnehmen ist, habe Conti im dritten Quartal laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 10,3 Mrd. Euro erzielt, nach 11,1 Mrd. vor einem Jahr. Um Sonderkosten bereinigt habe die Marge des operativen Ergebnisses im abgelaufenen Dreimonatszeitraum 8,1% betragen, und damit 2,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Diese Werte lägen besser als die durchschnittlichen Analystenschätzungen, so das Unternehmen. Der Zufluss finanzieller Mittel (Free Cashflow) vor Zukäufen und Kosten für die Abspaltung des Antriebsgeschäfts habe bei 1,8 Mrd. Euro gelegen. Ein Jahr zuvor seien es nur 343 Mio. Euro gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Sascha Gommel, in einer Analyse vom 21.10.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat nach Eckdaten zum dritten Quartal sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 123,00 Euro bestätigt. Das operative Ergebnis (EBIT) habe selbst die zuletzt gestiegenen Markterwartungen deutlich übertroffen, so der Analyst. Der frei verfügbare Barmittelzufluss (Free Cashflow) habe sich sogar herausragend entwickelt.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Jose Asumendi hat den Titel in einer Analyse vom 29.10.2020 weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde bei 80,00 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung des Autozulieferers im Dezember werde die größte seit der Übernahme von Siemens VDO im Jahr 2007 sein, so Asumendi. Dort dürften die Teilnehmer zusammen mit dem Management tief abtauchen in die einzelnen Sparten des Konzerns. Die Veranstaltung dürfte für ein Verständnis der Strategie und der Ziele des Unternehmens für die kommenden Jahre von zentraler Bedeutung sein.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: