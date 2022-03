Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick:



Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 Sell Goldman Sachs George Galliers 17.03.2022 110,00 Buy UBS David Lesne 17.03.2022 65,00 Underperform Credit Suisse Richard Carlson 14.03.2022 105,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 13.03.2022 90,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 11.03.2022 103,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 10.03.2022 94,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 10.03.2022 65,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 10.03.2022



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

67,39 EUR +0,55% (21.03.2022, 08:24)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

67,42 EUR +0,97% (18.03.2022)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (21.03.2022/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 09. März 2022 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. März zu entnehmen ist, verdiene Continental nach zwei harten Verlustjahren in Folge wieder deutlich besser, stelle sich wegen des Krieges in der Ukraine und weiterer Risiken aber auf mögliche neue Probleme für die globale Autobranche ein. Der Zulieferer und Reifenhersteller aus Hannover habe im vergangenen Jahr unterm Strich einen Gewinn von 1,46 Mrd. Euro erzielt - davor hätten der Corona-Absatzeinbruch sowie der teure Konzernumbau das Unternehmen noch in den roten Zahlen gehalten. Zuletzt sei eine klare Stabilisierung gelungen- obwohl das Marktumfeld "anhaltend turbulent" gewesen sei.Der Umsatz habe nach einem 15-prozentigen Minus 2020 nun wieder um 6 Prozent auf 33,8 Milliarden Euro zulegen können - stärker als von Experten gedacht. Dabei seien nur die fortgeführten Geschäfte einbezogen worden, die Antriebssparte habe Conti in die unabhängige Firma Vitesco abgespaltet.Für das laufende Jahr rechne Conti mit 38 bis 40 Milliarden Euro Umsatz. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern plane das Management 5,5 bis 6,5 Prozent ein nach 5,6 Prozent im vergangenen Jahr. Analysten hätten sich hier mehr ausgerechnet. Im laufenden Betrieb solle auch die Autozuliefersparte wieder einen Gewinn schaffen - all dies unter dem Vorbehalt, dass sich politische Konflikte nicht noch verschärfen würden.Bei dem Autozulieferer sei das Kerngeschäft infolge der Halbleiterkrise 2021 schlechter als die profitablen Reifen- und Kunststofftechnikbereiche gelaufen. Auch Erlös- und Ertragsziele würden daher voneinander abweichen. Das Automotive-Geschäft habe nach Firmenangaben jedoch einen hohen Auftragseingang im Wert von derzeit 18,6 Milliarden Euro. So seien etwa neue Display-Technologien oder Hochleistungsrechner für vernetzte Fahrzeuge gut gelaufen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung seien 2021 leicht auf 2,6 Milliarden Euro gesunken. Continental habe nach der Viteso-Ausgliederung noch rund 190.000 Beschäftigte. Der Konzern wolle seinen Aktionären wieder eine Dividende zahlen. Die Ausschüttung solle 2,20 Euro je Papier betragen - mehr, als Branchenbeobachter erwartet hätten.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analyst Richard Carlson hat sein Votum für den Titel in einer Analyse vom 14.03.2022 weiterhin bei "underperform" belassen. Das Kursziel wurde von 85,00 auf 65,00 Euro gesenkt. Die Folgen des Krieges in der Ukraine dürften belasten, so der Analyst. Daher habe er seine Gewinnerwartungen für den Autozulieferer und Reifenhersteller reduziert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?