ISIN Constellation Brands-Aktie:

US21036P1084



WKN Constellation Brands-Aktie:

871918



Ticker-Symbol Constellation Brands-Aktie Deutschland:

CB1A



NYSE Ticker-Symbol Constellation Brands-Aktie:

STZ



Kurzprofil Constellation Brands Inc.:



Constellation Brands Inc. (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol: CB1A, NYSE-Symbol: STZ) ist ein US-amerikanisches Produktions- und Vertriebsunternehmen für alkoholische Getränke. Schwerpunkt der Konzernaktivitäten ist die Herstellung und Vermarktung von Wein. Hier bietet die Gesellschaft ein breites Portfolio unterschiedlicher Weinsorten. Ergänzt wird die Produktpalette durch hochprozentige Alkoholika, Biersorten oder andere ausgewählte alkoholische Produkte. Constellation Brands operiert in den USA sowie in Kanada, Neuseeland und Italien.



Als einer der führenden Bierimporteure der USA vertreibt Constellation Brands in Zusammenarbeit mit Crown Imports unterschiedliche ausländische Biermarken auf dem US-Markt. Zu den Kunden gehören sowohl Privat- als auch größere und kleinere Geschäftskunden wie Restaurants oder Handelsketten. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Tochterunternehmen ist der Konzern bestrebt eine möglichst breite und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können. Die einzelnen Gesellschaften sind dabei oftmals auf die Produktion eigener Wein- oder Whiskeysorten und anderer alkoholischer Getränke spezialisiert. (26.04.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Constellation Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Constellation Brands-Aktie (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol: CB1A, NYSE-Symbol: STZ) unter die Lupe.Die Aktie des Bier-, Schnaps- und Weinherstellers laufe mittlerweile wieder sehr stark. Durch den Einstieg bei Canopy Growth spiele dabei auch die Cannabis-Fantasie eine wichtige Rolle. Zudem spiele der demographische Wandel in den USA dem Konzern stark in die Karten. Die Constellation Brands-Aktie sei im Peergroup-Vergleich relativ günstig bewertet und habe zuletzt ein starkes Kaufsignal generiert, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.04.2019)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Constellation Brands-Aktie:190,60 EUR +1,22% (25.04.2019, 22:26)NYSE-Aktienkurs Constellation Brands-Aktie:212,16 USD +0,96% (25.04.2019, 22:04)