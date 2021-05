Börsenplätze CompuGroup-Aktie:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (06.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nachfrage nach IT-Lösungen für das Gesundheitswesen und Übernahmen hätten den Software-Anbieter CompuGroup zum Jahresstart angetrieben. Allerdings hätten höhere Investitionen, wie bereits vom Management angekündigt, das Gewinnwachstum gebremst. Analyst Knut Woller von der Baader Bank habe in einer ersten Reaktion von einem erwartet trägen Start ins neue Jahr gesprochen, wenn der Rückenwind durch Übernahmen ausgeklammert werde. Die Aktien seien in einem für Technologiewerte ohnehin schwachen Umfeld unter Druck geraten.So habe der MDAX-Konzern im vergangenen Jahr Teile des Europa-Geschäfts für Krankenhaus-Informationssysteme von Cerner sowie den texanischen Anbieter von Arztinformationssystemen eMDs gekauft. Der Umsatz sei denn auch im ersten Quartal im Jahresvergleich laut einer Mitteilung vom Donnerstag um ein Viertel auf 229 Millionen Euro gestiegen. Aus eigener Kraft, also Übernahmen ausgeklammert, habe das Plus bei knapp fünf Prozent und damit eher am unteren Ende des vom Management ausgegebenen Jahresziels von vier bis acht Prozent gelegen.Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) habe mit plus sieben Prozent auf 46,5 Millionen Euro nicht ganz so deutlich zugelegt wie die Erlöse, habe aber die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen. Das Unternehmen habe bereits eine eher gedämpfte Gewinnentwicklung für 2021 avisiert, da dieses Jahr viel Geld in neue Technologien und in den Vertrieb fließe, um die Wachstumsmöglichkeiten durch die Digitalisierung des Gesundheitssystems nutzen zu können. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre mit knapp elf Millionen Euro wegen höherer Abschreibungen sogar weniger Gewinn als vor einem Jahr entfallen.Der seit Jahresanfang amtierende CompuGroup-Chef Dirk Wössner habe das Ziel bekräftigt, im Gesamtjahr die Umsatzmilliarde zu knacken. Das operative Ergebnis sehe er weiterhin zwischen 210 und 230 Millionen Euro. Während das beim Umsatz ein Anstieg um mindestens rund einem Fünftel wäre, wäre es beim operativen Ergebnis bestenfalls ein kleines Plus.Die Digitalisierung des Gesundheitswesens stecke noch in den Kinderschuhen. CompuGroup sei gut positioniert, um langfristig an den Wachstumschancen des Marktes zu partizipieren. Allerdings sollten Anleger nach den verhaltenen Zahlen nun nicht ins fallende Messer greifen und eine klare Bodenbildung abwarten. CompuGroup ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link