Kurzprofil CompuGroup Medical SE:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (16.07.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup Medical: Einer der größten Krisengewinner - AktienanalyseUnbestritten: Die Coronavirus-Epidemie hat den Trend zur Digitalisierung in vielen Bereichen beschleunigt, vor allem im Medizinsektor. Davon profitiert CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen helfe durch seine Software und Kommunikationslösungen Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern bei der Organisation ihres Workflows, bei der Diagnose und bei der Therapie. Es biete eine Plattform für die Vernetzung sämtlicher Beteiligten im Gesundheitswesen. Als Reaktion auf die Coronavirus-Krise habe CompuGroup zudem die "Clickdoc Videosprechstunde" kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Telemedizin-Lösung helfe Patienten, Ärzte und die Mitarbeiter in Krankenhäusern zu schützen, eine Ausweitung der Epidemie zu verhindern und gleichzeitig die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.Die Strategie, die Software kostenlos zur Verfügung zu stellen, mache sich bezahlt. Allein in den vergangenen zwei Monaten hätten sich etwa 80.000 Kunden für die Videosprechstunde neu registriert. In der Zwischenzeit sei das Angebot in weiteren Ländern ausgerollt worden. Mit einem Kurszuwachs von fast 69 Prozent vom Tief des Corona-Crashs auf das Rekordhoch bei 78,50 Euro würden die CompuGroup-Papiere zu den klaren Krisenprofiteuren gehören. Damit wandle der Konzern auf den Spuren der US-Highflyer-Aktie Teladoc. Die Gesellschaft habe den Höhenflug für den Verkauf von eigenen Aktien genutzt. Der Erlös von 341 Mio. Euro stehe unter anderem für Zukäufe zur Verfügung. Zwar bremse die Transaktion den MDAX-Titel kurzfristig aus, mittelfristig stünden die Zeichen aber weiterhin auf Wachstum. (Ausgabe 28/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:69,95 EUR -2,37% (16.07.2020, 10:01)