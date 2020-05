Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (18.05.2020/ac/a/t)



Die Aktie vom CompuGroup Medical (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) markierte am 23. Juli 2019 ein Allzeithoch bei 74,80 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es im September 2019 zu einem Rückfall auf 46,46 EUR gekommen. Dieses Tief habe die Aktie im "Coronacrash" erfolgreich getestet. Von dort aus habe der Wert wieder deutlich angezogen. Am 11. Mai habe er sein aktuelles Allzeithoch bei 78,50 EUR ausgebildet. In den letzten Tagen sei es allerdings zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die Aktie sei wieder unter das alte Allzeithoch zurückgefallen. Am Freitag sei sie auf die Unterstützung bei 69,35 EUR und damit in die Nähe des gebrochenen Abwärtstrends ab Juli 2019 bei aktuell 67,09 EUR zurückgefallen. Knapp darunter liege der EMA 50.Die aktuellen Gewinnmitnahmen in der CompuGroup-Aktie könnten in Kürze zu Ende gehen. Die Aktie könnte wieder nach oben drehen und auf ein neues Allzeithoch ansteigen. Mittelfristige Ziele lägen bei ca. 99,40 und 106,30 EUR. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 66,46 EUR auf Tagesschlusskursbasis abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Dann würden Abgaben bis in den Bereich um 54,35 bis 53,60 EUR drohen. (Analyse vom 18.05.2020)