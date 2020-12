Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CompuGroup Medical SE:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (08.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter CompuGroup rechne mit einem stärkeren Wachstum im kommenden Jahr. So sollten die Erlöse auch dank der in diesem Jahr erfolgten Zukäufe um rund 20 Prozent auf dann eine Milliarde Euro zulegen. Beim EBITDA stelle die Gesellschaft allerdings eine Stagnation in Aussicht. Das schmecke dem Markt nicht.Aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte gerechnet, solle das Umsatzplus bei über fünf Prozent liegen. Am Markt hätten Analysten für das kommende Jahr bisher nur rund 920 Millionen Euro Umsatz erwartet.Allerdings würden Investitionen in stärkeres Wachstum den Konzern Geld kosten. So dürfte das um Sondereffekte bereinigte EBITDA etwa auf Niveau dieses Jahres liegen, habe es geheißen - damit würde die entsprechende Marge auf 20 bis 23 Prozent sinken. Grund seien geplante zusätzliche Investitionen in neue Technologien und in den Vertrieb, um die Wachstumschancen zu nutzen, die sich durch die schnell voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitssystems für die CompuGroup ergeben würden.Für das noch laufende Jahr habe das Unternehmen seine Ziele von 820 bis 860 Millionen Euro Umsatz und 205 bis 220 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA bestätigt.Nach den Aussagen im Hinblick auf das Jahr 2021 habe die CompuGroup-Aktie an Boden verloren und rund sechs Prozent im Minus notiert. Ergebnisseitig habe der Markt zwar mehr erwartet. Allerdings werde CompuGroup langfristig einer der großen Digitalisierungsgewinner im Gesundheitswesen sein.Anleger mit Weitblick nutzen die Kursschwäche zum Einstieg, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 60,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 08.12.2020)Mit Material von dpa-AFX