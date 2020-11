Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical SE:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (26.11.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Erfolgreiche Übernahmestrategie fortgesetzt - AktienanalyseDer auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter CompuGroup (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) baut sein Geschäft in den USA durch eine Übernahme aus, und zwar mit dem 240 Mio. Dollar schweren Kauf von eMDs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Übernahmeziel biete Arztinformationssysteme sowie Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen an und stehe für einen Umsatz von rund 81 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von rund 12 Mio. Euro. CompuGroup habe Anfang Oktober in einem Zeitungsinterview Übernahmeabsichten angekündigt. "Wir prüfen ständig den Markt nach Zukäufen", habe Finanzvorstand Michael Rauch der "Börsen-Zeitung" gesagt und betont, dass die Kasse gut gefüllt sei.Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens habe sich auch schon in den Zahlen zum dritten Quartal niedergeschlagen: Der Umsatz sei um 30 Prozent auf 231,3 Mio. Euro geklettert. Ohne Zukäufe hätte das Plus 17 Prozent betragen. Analysten hätten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet. Neben den Zukäufen hätten Software-Upgrades für technische Geräte in Arztpraxen das Geschäft getrieben. Dadurch habe der MDAX-Konzern entsprechende Software ausrollen und damit auch in Rechnung stellen können. Das EBITDA habe um rund 42 Prozent auf 67,1 Mio. Euro zugelegt, die entsprechende Marge sei um zwei Prozentpunkte auf 29 Prozent gestiegen. Der Konzernüberschuss habe sich nahezu auf 34,9 Mio. Euro verdoppelt.Die im August angehobene Prognose habe das Management um Vorstandschef Frank Gotthardt bestätigt. Trotz der guten Aussichten sollten Anleger vorerst eine Seitwärtsstrategie fahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2020)