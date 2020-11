XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

83,45 EUR +8,31% (05.11.2020, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

82,85 EUR +7,53% (05.11.2020, 16:29)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (05.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel könne am heutigen Donnerstag kräftige Zugewinne verzeichnen. Zeitweise sei die CompuGroup-Aktie bis auf 85,40 Euro und damit einen neuen Rekordstand geklettert. Zuletzt habe das Papier leicht nachgegeben, liege aber am Nachmittag noch immer gut neun Prozent im Plus bei 84,40 Euro. Damit sei CompuGroup die zweitstärkste Aktie des Tages hinter ProSiebenSat.1. Der Softwarehersteller habe wie ProSiebenSat.1 von einem starken Q3-Bericht profitiert.Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter habe in Q3 kräftig von neuer Praxensoftware profitiert. Nach der Zulassung von Software-Upgrades für technische Geräte in Arztpraxen habe CompuGroup entsprechende Software ausrollen und damit auch in Rechnung stellen können.Der Umsatz sei zwischen Juli und Ende September im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 231,3 Mio. Euro gestiegen, wie CompuGroup am Donnerstag in Koblenz bekannt gegeben habe. Dazu hätten auch Zukäufe beigetragen. Aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe gerechnet, habe das Wachstum vor allem dank der Software-Upgrades bei 17 Prozent gelegen. Analysten hätten im Schnitt mit deutlich weniger Erlös gerechnet.Mit dem heutigen Kurssprung habe die CompuGroup-Aktie ein neues Kaufsignal liefern können. Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR im April dieses Jahres gefolgt sind, können sich mittlerweile über Kursgewinne von 52 Prozent freuen, so die Expertin Marion Schlegel. DER AKTIONÄR rate, diese laufen zu lassen, den Stopp zur Absicherung aber auf 63 Euro nachzuziehen. (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CompuGroup-Aktie: