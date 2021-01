Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (21.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) unter die Lupe.Der deutsche Ladesäulenhersteller Compleo Charging Solutions befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs. Nach dem Börsengang im Oktober sei am Montag eine Verdoppelung des Gesamtjahresumsatzes gegenüber dem Vorjahreswert verkündet worden. Außerdem habe das Greentech-Unternehmen heute die Expansion nach Österreich bekannt gegeben. Die Compleo-Aktie könnte jetzt die 100-Euro-Marke in Angriff nehmen.Im Vorfeld der Zahlen seien die Analysten von einem noch höheren Umsatzwachstum ausgegangen. Dass es unter dem Strich nur 31 Million Euro geworden seien, habe das Unternehmen aus Dortmund mit Umsatzverschiebungen aufgrund der Coronakrise begründet.Maßgeblich für die gute Entwicklung seien Unternehmensangaben zufolge unter anderem die im ersten Quartal 2020 neu eingeführten Ladestationen der Cito-Reihe gewesen. Die Cito-Ladesäulen seien speziell für die Anforderungen von Logistik- und Unternehmensflotten sowie Autohäusern entwickelt worden.Für 2021 habe Compleo eine Produktoffensive angekündigt. Unter anderem würden die Verantwortlichen für das erste Quartal die Markteinführung von intelligenten und eichrechtskonformen Wallboxen planen. Ende des zweiten Halbjahres sei der Verkaufsstart von High-Power-Charging-Ladestationen vorgesehen.Die Compleo-Papiere würden schon seit Anfang Dezember 2020 mit der 100-Euro-Marke kämpfen. Beflügelt von weiteren positiven Meldungen könnte der Ausbruch aus der Seitwärtsphase erfolgen. Im Peergroup-Vergleich zeige sich, dass die Compleo-Aktie weiteres Kurspotenzial habe.Anleger können auf dieses Szenario spekulieren, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)