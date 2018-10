Bauträgerfinanzierung mit Köpfchen

Für jeden Finanzierungsbedarf das richtige Produkt

Investitionskredit

Betriebsmittelkredit

Firmenleasing

Kontokorrentkredit

KfW-Unternehmerkredit

Mezzanine-Kapital

Mietkauf

Factoring

Sale and Lease back

Finetrading

Firmenkredit

Private Dept

Gewerbliche Immobilienfinanzierung

Alternative Finanzierung

Was bietet Compeo seinen Kunden?

Bauträgerfinanzierung

Fuhrpark-Finanzierung

Gewerbeimmobilien-Finanzierung

Maschinenfinanzierung

Mietkauf Maschinen

Firmenwagen-Leasing

LKW-Leasing

Maschinenleasing

Nutzfahrzeug-Leasing

Unternehmensnachfolge



Ausgewählte bekannte Finanzpartner unterstützen Sie in jeder Hinsicht. Aktuell greift die Compeon auf ein Netzwerk von über 220 Finanzierungsanbietern zurück. Das Ergebnis ist eine besonders breite Transparenz über gewerbliche Finanzangebote.



Namhafte Sparkassen, sowie Großbanken, Volksbanken, Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften und etliche weitere Spezialfinanzierer stehen ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.



Das gewünschte Vorhaben ganz einfach realisieren

Mit der Compeon können Sie Ihren Finanzierungswunsch ganz einfach realisieren.



Finanzierungswunsch ganz einfach einstellen auf sie zugeschnittene Angebote erhalten den passenden Finanzberater auswählen



Für welche Unternehmen eignet sich das Angebot? Alle Unternehmer und Unternehmen, welche einen Firmensitz in Deutschland haben können sich ein Angebot der Compeon einholen.

Sind alle Angebote freibleibend? Alle Anfragen und Angebote durch sämtliche Finanzdienstleister sind freibleibend und unverbindlich.



Wird mir ein Finanzdienstleister zugewiesen oder habe ich freie Entscheidungsgewalt? Die Auswahl der Finanzdienstleister ist sehr umfangreich und jeder Kunde kann sich für einen Finanzdienstleister nach seinen Vorstellungen entscheiden. Finanzdienstleister welche nicht gewünscht sind, können ausgeschlossen werden.



Der KfW-Unternehmerkredit

Unternehmer benötigen öfters gerade in der Gründungsphase finanzielle Unterstützung, egal ob neue Maschinen benötigt werden oder sich einem eine Investitionsmöglichkeit bietet. Ein KfW-Unternehmer ist die perfekte Lösung für alle Unternehmen die eine finanzielle Spritze benötigen. Ein solcher Unternehmerkredit bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen:



besonders günstige Zinskonditionen

bis zu 50% Haftungsfreistellung bei Investitionsfinanzierung

zur Anlaufzeit mögliche Tilgungsfreiheit

Finanzierungsfreiraum bis zu 20 Jahre

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen öffentlichen Fördermitteln



Kann jeder den Unternehmerkredit der KfW-Bank beantragen?

Diese Fördermittel sind gedacht für Unternehmen, welche aus dem produzierenden Gewerbe, dem Handwerk, Dienstleistungsgewerbe oder Handel stammen. Bei Neugründungen kann dieser Kredit nicht beantragt werden, das Unternehmen muss mindestens 5 Jahre auf dem Markt sein.



Der Unternehmerkredit ist auch für Freiberufler eine sehr ansprechende Möglichkeit sich finanzielle Hilfe zu holen. Damit ein solcher Kredit vergeben wird, darf der Empfänger nicht mehr als 500 Millionen Euro in einem Jahr umsetzen.



Sie suchen ebenfalls nach einer Finanzierungsmöglichkeit für Ihr Unternehmen, eine Möglichkeit mit guten Konditionen ans Ziel zu gelangen und dies beim besten Anbieter? Dann lernen Sie Compeon kennen und nutzen die kostenlose Finanzierungsanfrage. Alle Leistungen von mehr als 220 Finanzpartnern unter einem Dach, so finden auch Sie den besten Partner, um Ihre Bauträgerfinanzierung zu realisieren. (26.10.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Compeo ist das Finanzportal für zahlreiche Unternehmen aus dem Mittelstand. Freiberufler, Selbstständige, sowie die unterschiedlichsten Unternehmen finden mit Compeo kompetente Hilfe, wenn es sich um Finanzierungslösungen dreht.Dieses Unternehmen bietet die besten Konditionen in Bezug auf Eigenmittel, Zins, Sicherheiten und Laufzeit.Sie tragen Ihren Kreditwunsch vor und erhalten ein kostenloses Angebot von unterschiedlichen Finanzpartnern, Sie selbst entscheiden, ob Sie das Angebot des Finanzpartners annehmen möchten oder sich für einen anderen Weg entscheiden.Zahlreiche mögliche Finanzierungsmöglichkeiten stehen Ihnen offen, natürlich ermittelt der Finanzberater die besten Konditionen für Sie.Welche Finanzierungsform ist für mich und mein Unternehmen die Richtige? Wäre für mich vorteilhafter, Leasing oder sollte ich besser finanzieren? Beschreiben Sie genau Ihre Wünsche und welchen Finanzierungsbedarf Sie haben. Gemeinsam suchen wir eine Lösung, um Sie zufriedenzustellen. Finanzierungsprodukte anbieten kann. Die besonders breite Auswahl an zahlreichen unterschiedlichen Produkten bietet Ihnen eine höchstmögliche Flexibilität. Besonders große Vorteile für alle Unternehmen sind hier, die hervorragenden Konditionen und die sehr hohen Chancen einer Finanzierungszusage. Sie haben stets die Möglichkeit zwischen einer oder mehreren Finanzierungsbausteinen zu wählen.Das Unternehmen ist sehr flexibel und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Hilfe in allen Bereichen der Finanzierung. Eine anbieterunabhängige Beratung ist ebenso selbstverständlich wie produktübergreifende Lösungen. Sie erfahren die optimale Unterstützung bei der Absatzfinanzierung und haben die Möglichkeit über das eigene Portal des Compeo Unternehmens Zugang zu sämtlichen Kundengruppen zu erlangen.Selbst bei der Objektfinanzierung zieht dieses Unternehmen an sämtlichen Mitbewerbern auf dem deutschen Markt vorbei.