Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,379 EUR +1,20% (27.09.2019, 13:55)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (27.09.2019/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: ver.di lehnt Personalabbau im Vertrieb entschieden ab - Aktiennewsver.di lehnt einen Personalabbau im Vertrieb der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und damit am Kunden rigoros ab, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Integration der comdirect in die Commerzbank und den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank findet hingegen die Unterstützung der Gewerkschaft."Gegen einen Personalabbau im Filialbereich sprechen wir uns ganz entschieden aus", betont Stefan Wittmann, bei ver.di für die Commerzbank zuständiger Gewerkschaftssekretär. "Es gibt keinerlei Einsparpotenzial in den Filialen. Deshalb fordern wir den Commerzbank-Vorstandauf, das vorhandene Personal so auf die verbleibenden Filialen zu verteilen, dass personelle Engpässe, ständige Vertretungen und kurzfristige Filialschließzeiten künftig deutlich seltener vorkommen und damit auch die Belastungen für die Beschäftigten deutlich sinken."Einen etwaigen weiteren Personalabbau in anderen Bereichen werde ver.di kritisch begleiten, so Wittmann. Hierbei fordere ver.di Transparenz und detailliertere Pläne. Oberste Priorität hätten in einem solchen Fall sozialverträgliche Lösungen. ver.di fordere zudem vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Fortbildungsmaßnahmen, um die Beschäftigten für künftig entstehende neue Stellen und Aufgaben zu qualifizieren. Damit könne der Einsatz von Externen deutlich reduziert werden.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,379 EUR +0,77% (27.09.2019, 13:40)