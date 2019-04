Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank und Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Mitte März hätten die Vorstände von Commerzbank und Deutscher Bank offizielle Gespräche über eine mögliche Fusion der beiden Großbanken bestätigt. Noch vor den Q1-Zahlen am 26. April sollte es laut Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner ein Update dazu geben. Medienberichten zufolge könnte es nun aber noch viel schneller gehen.Einem Bericht der "WirtschaftsWoche" zufolge könnte schon in der kommenden Woche eine Vorentscheidung fallen. Der Commerzbank-Vorstand wolle in einer regulären Sitzung am kommenden Dienstag (9. April) über weitere Gespräche mit dem Konkurrenten entscheiden, habe das Magazin am Mittwoch unter Berufung auf Kreise aus der Bank und des Aufsichtsrats berichtet.Konkret solle es darum gehen, ob die Verhandlungen über einen möglichen Zusammenschluss intensiviert oder ob die vor rund zweieinhalb Wochen bekanntgewordenen Gespräche abgebrochen werden sollten, habe es demnach aus Kreisen des Aufsichtsrats geheißen. Ein Commerzbank-Sprecher habe diese Informationen auf Anfrage der Nachrichteagentur dpa-AFX nicht kommentieren wollen.Der mögliche Zusammenschluss bleibe aber heftig umstritten. Den Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank verlieht die Aussicht auf eine baldige Vorentscheidung zunächst jedoch weiteren Rückenwind. Die Trading-Wette auf ein charttechnisches Comeback der Commerzbank laufe unter diesen Vorzeichen weiter. Die Deutsche Bank stehe aktuell dagegen nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2019)Mit Material von dpa-AFX