Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (27.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach zweitägigen Beratungen habe das Geldhaus am Donnerstagabend ihr langerwartetes Strategie-Update vorgestellt. Große Abweichungen vom Entwurf aus der Vorwoche gebe es dabei nicht. Die Ertragsprognose für das laufende Jahr sei aber kassiert worden.Der Aufsichtsrat der Commerzbank habe die Umbaupläne von Vorstandschef Martin Zielke aus der Vorwoche abgenickt. Im Privat- und Unternehmerkundengeschäft setze die Commerzbank demnach vor allem auf den Ausbau des Mobile-Bankings. Im Firmenkundensegment stehe die Stärkung der Mittelstandsbank im Mittelpunkt.Neben Investitionen in die Digitalisierung sähen die Pläne aber auch Filialschließungen und Stellenstreichungen vor - finanziert durch den Verkauf des Tafelsilbers.Die Kosten für die Restrukturierung beziffere das Management auf 850 Millionen Euro. Insgesamt werde das Strategieprogramm allerdings rund 1,6 Milliarden Euro verschlingen. Der Grund: Weitere 750 Millionen Euro sollten in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Wachstum fließen.Um die Pläne zu finanzieren, wolle Zielke wie angekündigt die Mehrheitsbeteiligung an der polnischen M-Bank zu Geld machen. Die Veräußerung würde zu einer deutlichen Reduzierung der risikogewichteten Aktiva um rund 17 Milliarden Euro und einer Freisetzung von Eigenkapital bei der Commerzbank führen, heiße es in einer Unternehmensmitteilung.Die Prognose für das laufende Jahr habe Zielke jedoch zusammengestrichen. Man rechne für das Jahr 2019 nicht mehr mit steigenden bereinigten Erträgen. Das Marktumfeld habe sich im Jahresverlauf weiter verschärft - insbesondere im Firmenkundengeschäft, so die Begründung.Bereits die Strategieentwürfe in der Vorwoche seien bei Anlegern und Analysten durchgefallen und hätten dem MDAX-Titel deutliche Verluste eingebrockt. Dass nun auch noch die Ertragsprognose gesenkt worden sei, sorge für weitere Enttäuschung. Der Finanztitel starte am Freitagmorgen über zwei Prozent schwächer in den Handel.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät weiterhin vom Einstieg ab. (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link