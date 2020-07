Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.

Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (24.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Gewerkschaft im Aufsichtsrat der Commerzbank blockiere die notwendige Sanierung und stelle sich gegen größere Einschnitte bei den Mitarbeitern. Das sei der Eindruck, den man in der Öffentlichkeit zuletzt habe bekommen können. Doch ver.di-Gewerkschaftssektretär Stefan Schmittmann zeichne in einem Interview ein anderes Bild. Fast scheine es, als ob sich die Arbeitnehmer mit den Forderungen von Cerberus anfreunden könnten. Für die anstehende Restrukturierung seien das gute Nachrichten.Der Darstellung der Führungsregie der Commerzbank, dass die Gewerkschaft einen größeren Umbau blockiere, widerspreche Aufsichtsrat Schmittmann im Interview mit dem "Manager Magazin" vehement. "Wir haben uns nie per se gegen den Abbau von Arbeitsplätzen gesperrt. Wir haben auch die Schließung von Filialen nicht blockiert. Aber wir haben immer gesagt: Digitalisiert erst die Prozesse, bringt die Abläufe in Ordnung." Auch zu den letzten Plänen von Zielke zu einer Sanierung finde Schmittmann unerwartete Worte: "Die Zahl 10.000 bis Ende 2023 ist zu hoch gegriffen. Aber eine hohe vierstellige Zahl an Arbeitsplätzen zu streichen - das können wir unter den richtigen Rahmenbedingungen hinnehmen. Wie man die kolportierte Eigenkapitalrendite erreichen will, ist mir allerdings schleierhaft. Da muss an einigen Stellen nachgearbeitet werden. Bislang ist das ein Aufguss alter Ideen."Explizit schließe er sich der Analyse des Finanzinvestors Cerberus an, der mittlerweile nach dem Bund auch der zweitgrößte Aktionär der Commerzbank sei. Stellenabbau, Filialschließungen und Verkauf nicht profitabler Geschäftsteile seien denkbar. Der Gewerkschaft gehe es dabei jedoch v.a. auch um "eine vernünftige Art und Weise" wie das vonstattengehe.Anscheinend hätten auch die Arbeitnehmervertreter die Zeichen der Zeit erkannt: In ihrer derzeitigen Form habe die Commerzbank keine langfristige Perspektive. Selbst bei einer Übernahme müsste es größere Restrukturierungen geben. Nachdem nun auch die Gewerkschaft dieser Ansicht sei, könnten alle Stakeholder an einem Strang ziehen, wenn die Führungspositionen neu besetzt seien. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link