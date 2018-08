ISIN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (07.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank schlägt Erwartungen! ChartanalyseDas zweitgrößte deutsche Kreditinstitut Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) erzielt im 2. Quartal einen Ertrag von 2,221 Mrd. Euro, im Vorjahr lag das Plus bei 2,064 Mrd. Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Analystenschätzungen hätten sich auf 2,175 Mrd. Euro belaufen. Das operative Ergebnis sei unterdessen von 183 Mio. auf 389 Mio. Euro gestiegen - Prognose 340 Mio. Euro. Beim Nettoergebnis sei der Sprung nicht so stark ausgefallen, das Geldhaus habe 272 Mio. Euro erwirtschaften können, im Vorjahr habe noch ein Fehlbetrag von -637 Mio. Euro zu Buche geschlagen. Für 2018 werde eine Dividende von 0,20 Euro je Anteilschein angestrebt.Ein Blick auf den Kursverlauf seit einem Jahr offenbare seit Jahresbeginn einen intakten Abwärtstrend, der von 13,82 Euro auf 7,91 Euro und somit den Unterstützungsbereich aus Anfang 2017 abwärts gereicht habe. Nur wenig später habe die Commerzbank-Aktie in den Bereich von 9,00 Euro zulegen können, sei an dieser Stelle aber auf ihren Abwärtstrend gestoßen. Mithilfe der heute vorgestellten Zahlen könnte es nun zu einem klaren Kaufimpuls kommen und sei entsprechend auf der Oberseite handelbar.Für den Fall eines unerwarteten Untertauchens der Commerzbank-Aktie unter die Jahrestiefs von 7,91 Euro würden hingegen sofortige Abgaben auf das Unterstützungsniveau aus Februar letzten Jahres bei 6,96 Euro drohen. Sollte diese Marke als Unterstützung nicht ausreichend sein, könnte es sogar noch einmal an die Tiefs aus 2013 bei 5,55 Euro runter gehen und den aktuellen Abwärtstrend entsprechend in die Länge ziehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.08.2018)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,774 EUR -1,92% (07.08.2018, 11:26)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,772 EUR -2,19% (07.08.2018, 11:41)